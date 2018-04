Novinky

Britská tajná služba podle listu The Times uspořádala setkání se spojenci, na kterém je informovala, že látka byla vyrobena v komplexu v Šichanech. Podle Britů je tak jasné, že za otravou stojí Rusko.

Tajná služba uvedla, že se v Šichanech v posledních deseti letech testovalo, zda by mohl být nervový jed použit k vraždám v zahraničí. Zřejmě na základě těchto informací před dvěma týdny britský ministr zahraničí Boris Johnson prohlásil, že Rusko v poslední dekádě neurotoxiny skladovalo, a dokonce vyrábělo. [celá zpráva]

Za velmi přesvědčivou podle The Times označil zprávu tajných služeb chemický expert Hamish de Bretton Gordon, který v minulosti vedl později rozpuštěnou britskou jednotku pro boj proti chemické, biologické a jaderné kontaminaci. „Britské tajné služby jasně ukázaly na Rusko a na Šichany,” prohlásil.

Tady nic takového není, tvrdí zastupitel



Člen místní samosprávy v Saratovské oblasti Nikolaj Pankov řekl agentuře TASS, že na základně u města Šichany jed není. „V mém obvodě nejsou žádné chemické zbraně,“ řekl zastupitel Pankov. „Naposled jsem slyšel o základně Šichany, když Rusko souhlasilo se zničením chemických zbraní. To bylo před dvaceti lety,“ prohlásil.

„Británie ve vzteku ukazuje na místa, kde jsou dislokováni naši vojáci,“ pravil s tím, že celý případ považuje za vykonstruovaný.

List The Times ale upozornil na to, že ve městě na Volze pořád působí Státní vědecko-výzkumný institut organické chemie a technologie (Gosniocht). To Rusko nepopírá. Podle listu ale panují otazníky nad oblastí Šichany-2, kterou nemá nikdo možnost navštívit. Jedná se o uzavřenou vojenskou oblast města s plným vybavením, kde jsou i vlastní restaurace, nemocnice a školy.