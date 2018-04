Ivan Vilček, Novinky, ČTK, Právo

„Začnu trochu anekdoticky. Když byl zvolen Donald Trump americkým prezidentem, (předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul) Ryan si vzal černou kravatu. Tentýž pan Ryan nyní (minulý týden) přiletěl do České republiky. Veřejně prohlásil, že sem přiletěl v podstatě proto, aby dostal pana Nikulina do Spojených států, což se mu podařilo. Nu a jedna z variant je, že pan Nikulin – ať tak či onak – může sloužit jako nástroj vnitroamerického politického boje – k tomu slouží i ta černá kravata,“ řekl Zeman.

Připomněl současně epigram Karla Havlíčka Borovského o úskalí chození s pány na led a poznamenal: „Jestli by se Češi měli plést do americké politické situace, tak to nepokládám za úplně dobré řešení.“

Britové důkazy o původu novičoku nemají

Zeman se vyjádřil rovněž ke kauze Skripal. „Nejsem chemik. Mimochodem, Andreji, proti mně v prezidentských volbách kandidoval jeden chemik. Možná že kdyby zde teď byl, dokázal by vám kvalifikovaně odpovědět, a dokonce by i popsal chemické složení novičoku. Já to prostě neumím,“ řekl v narážce na bývalého šéfa akademie věd Jiřího Drahoše, který se Zemanovi postavil ve druhém kole prezidentské volby.

„Zaregistroval jsem, že šéf anglické laboratoře pro odhalování jedovatých látek prohlásil, že Británie nemá žádné důkazy o ruské účasti v této akci. Ředitel mého zahraničního odboru mě včera informoval, že Angličané prý začali stahovat ze svých webů toto obvinění Ruska,“ dodal Zeman.

Český prezident označil v takovém případě věc za záhadnou. „Jak na tuto detektivku reagovat, to záleží na naturelu jednotlivých zemí. Já sám mám určité pochybnosti o vypovídání zahraničních diplomatů, nicméně respektuji dělbu kompetencí. Vypovídání je u nás v kompetenci premiéra a zadávání zpráv Bezpečnostní a informační službě v kompetenci prezidenta. Takže jsme si to podělili a uvidíme, jaké budou výsledky,“ odkázal Zeman na své dřívější zadání BIS, aby pátrala po novičoku v Česku. [celá zpráva]

Lobbing za český dům



Zeman na společné tiskové konferenci se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou ve Vysokých Tatrách rovněž uvedl, že by v průběhu svého druhého prezidentského mandátu chtěl otevřít v Bratislavě Český dům. Jeho neexistenci označil za poslední česko-slovenský problém.

„My jsme dali devět miliónů a já jsem otevíral Slovenský dům v Praze. Teď ještě rozbij prasátko a otevři kasičku,“ vyzval Zeman svého slovenského partnera. Český dům má být třípodlažní budova v centru Bratislavy.

„Doufejme, že tam bude jak hospůdka, tak kanceláře našich spolků a českých institucí. Těším se, až to budu otevírat,“ dodal Zeman. „Neboj se, devět miliónů českých korun určitě najdeme a Český dům v Bratislavě určitě vznikne,“ reagoval Kiska.