Britská rozvědka odhalila místo výroby jedu novičok, píše deník The Times

Bezpečnostní služby Velké Británie se domnívají, že odhalily místo, kde by měla být ruská tajná laboratoř, která vyrobila nervově paralytický jed, jímž byl otráven bývalý špión Sergej Skripal a jeho dcera Julije. Ve čtvrtečním vydání to uvedl deník The Times s odvoláním na informace nejmenovaného zdroje v bezpečnostních službách.