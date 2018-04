Rusko před zasedáním výkonné rady varovalo, že nepřijme žádná zjištění o případu otravy Skripala a jeho dcery Julije, pokud ruským expertům nebude umožněno zapojit se do zkoumání vzorků, uvedl list The Guardian.

Jednání diplomatů ze 41 zemí se koná za zavřenými dveřmi, ale britská delegace na Twitteru okomentovala ruský návrh slovy: „Ruský návrh na společné britsko/ruské vyšetřování v Salisbury je perverzní. Jde o diverzní taktiku a ještě další dezinformaci určenou k vyhýbání se otázkám, na které ruské úřady musí odpovědět.“

