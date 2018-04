Eurofondy jako bič? Peníze dostanou jen ti, kdo dodržují pravidla, zní z Německa

Vyplácení peněz z evropských fondů by mělo být do budoucna vázáno na dodržování principů právního státu. Píše to týdeník Der Spiegel s odvoláním na názory jednotlivých členů nové německé vlády. Státy, které by je porušovaly, by o peníze přišly.