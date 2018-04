Novinky, DPA

„Intenzivní přezkum” evropského zatýkacího rozkazu, který vydal španělský soud, ukázal, že existuje přípustná žádost o vydání, uvedlo státní zastupitelství. Pokud soud státnímu zastupitelství vyhoví, bude Puigdemont ve vydávací vazbě, dokud se nerozhodne o jeho vydání do Španělska.

Vrchní zemský soud ve Šlesvicku-Holštýnsku by měl standardně rozhodnout do 60 dní od zadržení.

Viní ho ze vzpoury



Expremiér Puigdemont čelí ve Španělsku obvinění ze vzpoury. Loni na podzim v rozporu se španělskou ústavou uspořádal referendum o nezávislosti Katalánska. Navíc je obžalován ze zpronevěry veřejných financí, opět se to týká referenda o nezávislosti.

Bývalý předseda katalánské vlády obžalobu odmítá a tvrdí, že je politicky motivovaná. Proti vydání do Španělska se může případně bránit i před německým ústavním soudem.

Spolková republika sice trestný čin vzpoury nezná, to ale podle ministerstva spravedlnosti neznamená, že by Puigdemont nemohl být vydán. K tomu by zřejmě mohla stačit podobnost španělského trestného činu vzpoury s německým trestným činem velezrady, připomíná agentura DPA.

Puigdemont byl v Německu zadržen koncem března, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu. [celá zpráva]

Trestného činu se podle obžaloby Puigdemont dopustil tím, že se snažil o odtržení Katalánska od Španělska. Španělský vyšetřující soudce obžaloval vedle Puigdemonta i kandidáta na nového premiéra regionu Jordi Turulla či bývalou šéfku katalánského parlamentu Carme Forcadellovou. [celá zpráva]