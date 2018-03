ČTK

Policie 59letého Rahmána sledovala několik měsíců a nahrávala jeho výuku místních dětí, jež podle vyšetřovatelů mimo jiné naváděl k zabíjení nemuslimů.

„Vyzývám vás k boji s nevěřícími - mečem je stínejte, s pomocí výbušných pásů vyhoďte jejich těla do vzduchu,” říká Rahmán na jedné z nahrávek skupině dětí ve věku od čtyř do deseti let. „Musíme rozdrtit lebky nevěřících a vypít jejich krev - jen tak zvítězíme,” pobízí žáky na další z nahrávek.

Špatný učitel



Během vyšetřování označeného krycím jménem „špatný učitel” policie zabavila 370 tisíc eur (bezmála 9,5 miliónu korun).

V materiálech, které policie získala z Faceboku, Twitteru a WhatsAppu, zadržený vyzývá k džihádu anebo radí, jak vyrobit zbraně. Podle vyšetřovatelů na sociálních sítích psal o „nutnosti zničil kostely a nahradit je mešitami” a „z Itálie učinil cíl teroristické činnosti”. Rahmán je ženatý s Italkou, které je nyní 79 let, a získal italské občanství.