Pavol Minárik, Právo

V přepočtu je to 53 půllitrových láhví 37,5–40stupňové vodky ročně na osobu, tedy jedna za týden. Co je však horší, alkoholu v posledních letech holdují už i 12–13leté děti a výjimkou nejsou ani desetiletí školáci. Jeho spotřeba v nejnižší zkoumané věkové kategorii od 15 do 19 let překračuje neuvěřitelných 13,2 litru čistého alkoholu ročně, jinak řečeno: 66 půllitrovek vodky na hlavu.

Statistiky také ukazují, že po lihovinách sahá dnes v Polsku přes 92 procent 15–16letých a až 96 procent 17–18letých učňů a studentů. Situace je natolik dramatická, že se jí začala zabývat i polská katolická církev, která chce systematickým působením zabránit dětem i mládeži v přístupu k této nebezpečné návykové látce.

Biskup: Mladí i staří se topí v alkoholu



Polská biskupská konference představila veřejnosti dokument Národní program střízlivosti. V jednom z jeho 22 bodů navrhuje zvýšit věkovou hranici pro prodej alkoholu ze současných 18 na 21 let, k čemuž se zatím neodvážila žádná evropská země. Podobný zákaz zatím platí pouze v USA.

Biskupové také požadují výrazné omezení počtu prodejních míst lihovin, ale také dosažení trvalé změny „v polské kultuře tak, aby nebyla spojována s alkoholismem, ale se střízlivostí a abstinencí“.

„Chceme, aby spotřeba alkoholu v Polsku klesla alespoň o polovinu, a to i za pomoci radikálního zvýšení jeho ceny. Aby děti a mládež, ale i dospělí v polských městech i na vsích už doslova na každém kroku nezakopávali o prodejny s alkoholem,“ prohlásil biskup Tadeusz Bronakowski, představitel Apoštolství střízlivosti při polském episkopátu. Dodal, že se mladí i starší Poláci topí v moři alkoholu, což je skandál.

Téměř milión lidí v Polsku je zcela a kolem pěti miliónů částečně závislých na konzumaci lihovin z prohlášení katolické církve

„Je třeba změnit zažité návyky konzumace alkoholu při každé příležitosti. Tedy když mají lidé radost i smutek, když prožívají úspěch i neúspěch, štěstí či tragédii,“ připomněl.

„Střízlivost je způsob myšlení, který umožňuje člověku zachovat si svobodu. Být střízlivý znamená být svobodný. Osvobození od alkoholu je dobrem, které slouží člověku v realizování se a v ochraně vlastního sebevědomí a důstojnosti,“ podpořili vzápětí prohlášení biskupů poslanci polského Sejmu.

Za vzor, který by mělo Polsko následovat, označil biskup Bronakowski skandinávské země. Ty vynikají maximálně komplikovaným přístupem k alkoholu a také jeho až závratně vysokými cenami. To je přesný opak toho, co se děje v Polsku, kde si za průměrný měsíční příjem lze koupit z roku na rok stále více lihovin. V současnosti je to až 205 půllitrovek vodky (v 80. letech to bylo sotva 40) nebo 1466 piv či 414 láhví vína, což je dvojnásobně více než před 15 lety.

„Následky takových okolností jsou dramatické. Téměř milión lidí v Polsku je zcela a kolem pěti miliónů částečně závislých na konzumaci lihovin. Další tři milióny se nacházejí v pásmu zvýšeného rizika. Následky alkoholu trpí milióny nevinných, často bezbranných lidí, mezi nimi zhruba 1,5 miliónu dětí,“ upozornila v prohlášení katolická církev.

Hrozí velká národní katastrofa



„Nadměrné a nekontrolované pití alkoholu v Polsku hrozí velkou národní katastrofou,“ varoval biskup Bronakowski. Zároveň také dodal, že každý zlotý putující z prodeje lihovin do státního rozpočtu vyžaduje vynaložení čtyř zlotých na ztráty, které nadměrná spotřeba alkoholu způsobuje nejen konkrétním jednotlivcům a jejich příbuzným, ale také celé společnosti. Ročně tak stát zbytečně přichází o desítky miliard zlotých.

„Jsme si vědomi, že zde už nestačí jen modlitby, ale je potřeba vzdělávání, výchovy a také důsledných konkrétních kroků a opatření řídících struktur státu. To není krátkodobý úkol, ale úkol na desetiletí. I tak už však nelze ztrácet čas,“ vyzval polský biskup.