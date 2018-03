Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Kiska při příležitosti jmenování nové vlády ministrům řekl, že jejich služba veřejnosti bude v současné atmosféře na Slovensku složitá. „Bylo řečeno hodně silných slov, ale bylo vykonáno málo činů, aby se atmosféra uklidnila,“ konstatoval prezident.

V současnosti nejvíc sledovaný post ministra vnitra obsadí nestraník nominovaný stranou Směr Tomáš Drucker. Je považovaný za schopného manažera, který v minulosti působil ve vedení Slovenské pošty a poslední dva roky vedl ministerstvo zdravotnictví.

„Nejsem odborník na ministerstvo vnitra, ani na silové složky. Cítím určitou míru spoluzodpovědnosti za to, co se děje, a pokusím se stabilizovat situaci,“ řekl Drucker s narážkou na napětí ve společnosti, které vyvolala vražda novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. [celá zpráva] Ani po měsíci nebyl tento případ vyšetřen. Drucker nevyloučil změnu na postu policejního prezidenta.

Parlament rozhodne v pátek

Nový kabinet požádá o důvěru parlament už tento pátek. Premiér Pellegrini předložil prezidentovi podpisy 79 poslanců, kteří přislíbili podporu vládě. Ve 150členné Národní radě Slovenské republiky by to mělo stačit k pohodlné většině. Podle hlavy státu bude muset nová vláda zabojovat také o důvěru veřejnosti. „V současné napjaté atmosféře to bude těžký úkol,“ řekl Kiska.

Zatím neobjasněná vražda novináře a jeho přítelkyně vyvolala na Slovensku politickou krizi. [celá zpráva] Po ministrech kultury a vnitra podal před týdnem demisi také premiér Robert Fico (Směr). Desítky tisíc lidí požadovaly na náměstích slovenských měst vyšetření vraždy a důvěryhodnou vládu.