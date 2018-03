Ivan Vilček (Bratislava), Právo

„Mezinárodní tým má určitě větší možnosti,“ řekl Jozef Kuciak, otec zavražděného novináře. Rodiče požadují změnu v čele slovenského policejního sboru. „Neměl by tam být Tibor Gašpar,“ dodal Jozef Kuciak. Otec zavražděného novináře nemůže policejnímu prezidentovi zapomenout, že krátce po vraždě začal mluvit o možné drogové stopě. Gašpar to pak sám označil za falešnou stopu.

Matka Martiny Kušnírové rovněž požaduje odchod policejního prezidenta a celé vyšetřování dvojnásobné vraždy označila za frašku.

Transparenty proti vládě Roberta Fica na demonstraci v Bratislavě.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

„Všechno je to zmanipulované. Výsledky vyšetřování vraždy našich dětí nejsou takové, s nimiž bychom mohli být spokojeni. Vše se snaží dát na vedlejší kolej, aby odpoutali pozornost, aby se to ubíralo jiným směrem,“ řekla Zlatica Kušnírová. „Janko ve svých článcích zjevně určil lidi, kterým šlo o hodně,“ dodala.

Policejní prezident Tibor Gašpar

FOTO: Pavol Zachar, ČTK/AP

Kušnírová poděkovala účastníkům shromáždění na náměstích. „Jsem vděčná celému národu, že nás v tom nenechali samotné. Že bojují s námi a za ně, aby se vražda spravedlivě vyšetřila. Nenechám to tak až do doby, než se nepodívám vrahům a objednavatelům do očí,“ zdůraznila Kušnírová.

Demonstrace za předčasné volby



Těla novináře Kuciaka a jeho přítelkyně našli přesně před třemi týdny v jejich domě v obci Veľká Mača. Kuciak ve své nedokončené reportáži psal o působení kalábrijské mafie na východním Slovensku a jejím napojení na politiky.

Dvojnásobná vražda vyvolala v zemi politickou krizi. Odstoupili ministři kultury a vnitra, a nakonec i premiér Robert Fico. Části veřejnosti to však nestačí a desítky tisíc lidí žádají na náměstích slovenských měst předčasné volby.