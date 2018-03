Británie vypoví 23 ruských diplomatů a svolává Radu bezpečnosti OSN

Británie vypoví kvůli otrávení dvojitého agenta Sergeje Skripala 23 ruských diplomatů. Ve středu to uvedla britská premiérka Theresa Mayová. Je to jedno z několika opatření, která Británie uvalí na Rusko kvůli případu. Moskva nereagovala na britské ultimátum, aby se do půlnoci k případu vyjádřila. Británie také na středeční večer svolala mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN.