Ivan Vilček (Bratislava), Novinky, Právo

Opozice by totiž ani v případě, že by pro předčasné volby spolu s ní hlasoval Most-Híd, nedosáhla na potřebnou většinu 90 hlasů ke schválení ústavního zákona o zkrácení volebního období. Klíčové bude, jak se zachová koaliční Slovenská národní strana (SNS).

Politolog Grigorij Mesežnikov v tom vidí určitý krok kupředu, ale očekávání veřejnosti byla podle něho jiná. „Tento krok může zásadním způsobem zkrátit funkční období stávající vlády, i když ještě není jasné, zda k dohodě dojde. Dohoda však předpokládá shodu s opozicí například o termínu předčasných voleb,“ řekl agentuře SITA Mesežnikov.

Jeho kolega Ján Baránek upozornil na fakt, že Most-Híd nespecifikoval, zda je jednání s koaličními partnery o předčasných volbách časově ohraničené. „Řekl sice, že čím dříve, tím lépe, ale je tam prostor ke spekulacím a k manévrování,“ řekl Baránek.

Politolog nevidí logiku v jednání s koaličními partnery, pokud nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie jasně deklarovala, že je proti předčasným volbám. „Není to dotažené do konce. Ukázali dobrou vůli, ale momentálně není nic vyřešené,“ konstatoval. Baránek vidí v usnesení strany Most-Híd kompromis mezi maďarskou a slovenskou částí strany.

Zabránili rozpadu strany



Podobně to vidí i další politolog Juraj Marušiak, podle něhož Most-Híd svým rozhodnutím zabránil rozpadu strany. „Pro Most-Híd se stalo nepřijatelným pokračování ve vládní koalici,“ dodal Marušiak pro agenturu TASR.

Server Aktuality.sk ve svém komentáři poukázal na to, že premiér Robert Fico (Směr-sociální demokracie) je logicky proti předčasným volbám, protože riskuje nejen volební debakl, ale i vyšetření rozsáhlé majetkové kriminality v pozadí Směru.

Po rozhodnutí Mostu-Híd je zřejmé, že Fico skončil. Otázkou je jen to, zda přijme realitu důstojně a přistoupí k dohodám komentář serveru Aktuality.sk

„K dohodě o předčasných volbách je zapotřebí 90 hlasů, takže rozhodující bude SNS Andreje Danka. Pokud se Ficovi podaří držet Danka u sebe, k rozhodnutí parlamentu o předčasných volbách budou chybět čtyři hlasy. Ficova vláda by mohla fungovat dál v menšinovém režimu,“ konstatoval server.

Aktuality.sk upozorňují na možnost, že prezident může rozpustit parlament, pokud nebude tři měsíce usnášeníschopný.

Tichá dohoda s kotlebovci



„Samozřejmě, i tomu může Fico zabránit tichými dohodami s kotlebovci a hysterií ze Sorose nebo zahraničního spiknutí. V takovém případě by však riskoval, že se mu rozpadne Směr nebo že mu Úřad vlády budou kamenovat demonstranti,“ napsal server.

Pieta za zavražděného novináře Jána Kuciaka, jehož smrt vyvolala politickou krizi.

FOTO: Michal Smrcok, ČTK/AP

„Po rozhodnutí Mostu-Híd je zřejmé, že Fico skončil. Otázkou je jen to, zda přijme realitu důstojně a přistoupí k dohodám, nebo bude zoufale natahovat čas. A stupňovat hněv ulice. Mimochodem, Fico léta recitoval, že nechce dopadnout jako Mečiar nebo Dzurinda. Nakonec dopadl ještě hůř. Ví, že nemá partnery, kteří by mu věřili. Ví, že nemá stranu, která by stála pevně za ním. A neví, zda ho děsí víc volby, nebo vyšetřovatelé,“ končí svůj komentář server Aktuality.sk.

Jasněji bude v pondělí

O opozičním návrhu vyvolání předčasných voleb budou slovenští poslanci jednat příští týden v pondělí. Mimořádnou schůzi svolal předseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko, oznámila v úterý jeho kancelář. Opoziční strany na prosazení svého požadavku, které by podle ústavy znamenalo pád celé vlády, nemají dostatek hlasů.

Úterní zasedání slovenského parlamentu ukáže, jak jsou vlastně karty rozdané. Ve 150členném parlamentu má Směr 49 poslanců, SNS 15 a Most-Híd 14 poslanců. Bez strany Most-Híd má tedy vládní koalice 64 poslanců, plus čtyři nezávislé poslance, kteří vládu pravidelně podporují, ale na většinu to nestačí.