Merkelová mi posílá pivo, říká Putin ve filmu. Přiznal, že nařídil sestřelit civilní letadlo

Dědeček Vladimira Putina pracoval jako kuchař pro Vladimira Iljiče Lenina i Josifa Stalina. V dokumentu, který se v neděli objevil na internetu, to řekl sám ruský prezident, který bude za týden ve volbách usilovat o znovuzvolení do čela státu. V dvouhodinovém filmu prozradil Putin i to, že mu německá kancléřka Angela Merkelová občas posílá německé pivo, a popsal i těžké rozhodnutí, jaké musel učinit před zimními olympijskými hrami v Soči.