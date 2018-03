Kiska a Fico navrhli každý svůj text prohlášení a na kompromisu se zjevně nedokázali dohodnout. V poselství, které za všechny přednesl předseda parlamentu, nejvyšší představitelé vyzvali ke klidu ve společnosti.

„Na setkání jsme prošli všechna aktuální politická témata. Máme jedno upřímné společné přání. Přejeme si, aby byl ve společnosti zachován klid. My tři ústavní činitelé učiníme vše v rámci svých kompetencí, aby události posledních dnů nebyly jakkoli politicky zneužívány,“ řekl po setkání Danko.

Fico v pátek prohlásil, že podle jeho informací během pátečních odpoledních demonstrací proti slovenské vládě v Bratislavě a dalších slovenských městech hrozí útoky na veřejné budovy. U Úřadu vlády byly nalezeny skrýše s dlažebními kostkami, tvrdí slovenský premiér. [celá zpráva]

Po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové se prezident a premiér dostali do sporu. Kiska žádá rekonstrukci vlády nebo předčasné volby. Fico obvinil prezidenta, že společně s opozicí připravuje státní převrat.

Kiska trvá na obměně vlády nebo volbách

Prezident Kiska ve svém prohlášení po návratu do Prezidentského paláce zopakoval, že nadále prosazuje zásadní rekonstrukci vlády nebo předčasné volby.

„Na jednání s předsedou parlamentu a předsedou vlády jsem navrhoval společnou deklaraci. Na jejím znění jsme se nakonec nedokázali shodnout. Nepovažuji za korektní přijít na naše setkání se zásadně jiným návrhem textu, s nímž jsem nemohl souhlasit,“ řekl Kiska na adresu premiéra.

„Je mi to líto. Jsem přesvědčen, že by to byl velmi důležitý uklidňující signál pro celou naši veřejnost,“ dodal k faktu, že nakonec nedošlo k podpisu písemné deklarace.