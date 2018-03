„Vyšetřuje se to jako vážný incident zahrnující pokus o vraždu za použití nervově paralytické látky. Že jde o ni, jsme zjistili na základě symptomů. Také můžeme potvrdit, že jsme přesvědčeni, že dva lidé, kterým přestalo být dobře, byli terčem (útoku),“ řekl Rowley.

Dodal, že ve vážném stavu zůstává v nemocnici jeden z policistů, který jako první dorazil ke Skripalovým. Použití jedu nasvědčuje i to, že deset zdravotníků, kteří ošetřovali Skripala a jeho dceru, mělo různé obtíže, pálily je oči, špatně se jim dýchalo a zvraceli.

Krátce před Rowleyho vystoupením sdělil zdroj od vyšetřovatelů listu The Guradian, že bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli v neděli v Salisbury otráveni nervovým plynem Oba zasažení jsou v nemocnici v kritickém stavu. Chemická analýza i vliv látky na zasažené nasvědčuje tomu, že jde o nervový plyn. Zdroj odmítl sdělit, o jaký nervový plyn šlo.

Na vyšetřování se podílejí i vědci z vojenského ústavu Porton Down. Vede je protiteroristické oddělení Scotland Yardu SO15 a zapojeny jsou do něj i tajné služby.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sergej Skripal na nákupech pár dní před tím, než ho otrávili

Vnitro odpoledne uvedlo, že policie do večera přijde s dalším vyjádřením. Ministryně Amber Ruddová řekla k vyšetřování: „Vypadá to na dlouhý proces. Potřebujeme si udržet chladnou hlavu a ujistit se, že jsme sesbírali všechny důkazy, které jsme mohli, a že nereagujeme na dohady, nýbrž důkazy.“

Žádný amatér za útokem nestál

Experti oslovení Guardianem zdůraznili, že nervové plyny jako sarin a tabun nebo VX nejde vyrobit podomácku: „Stačí malé množství, ale nevyrobíte ho v kuchyni. Potřebujete expertízu a zvláštní místo, kde to vyrábíte, jinak zabijete sami sebe.“

Loni byl nervovým plynem VX otráven Kim Čong-nam, starší bratr severokorejského diktátora Kim Čong-una.

Ruské stopy

Proto se stále více sleduje ruská stopa, i když Moskva odmítá, že by s případem měla cokoli společného. Skripal kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina a uváděl, že by neměl v zemi dále vládnout, protože je to ten největší škůdce.

Skripal byl dvojitým agentem, působil v ruské vojenské rozvědce GRU, ale pracoval i pro Brity. Nakonec byl dopaden, následně byl vyměněn.

Britské listy proto spekulují že nemuselo jít jen o snahu ruského vedení zbavit se Skripala ve chvíli, kdy je Británie oslabena odchodem z EU, ale že mohlo jít i o vyřizování účtů v různých ruských tajných službách. Nepředpokládá se, že by terčem byla Skripalova dcera, která podniká v Rusku a přijela za otcem.

Vyšetřovatelé se nyní soustřeďují na lidi, kteří mohli Skripala s dcerou vidět v italské restauraci Zizzi, kde obědvali, a pak hospodě The Bishop’s Mill. Zvažují i možnost, že byli jedu vystaveni, až když si sedli na lavičku před nákupním střediskem, kde pak zkolabovali.

Současně s vyšetřováním případu ze Salisbury se zjišťuje také, jak zemřely Skripalova manželka a syn.