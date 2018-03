Předseda opoziční strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor Matovič upozornil, že Ficova pozice je neudržitelná.

„Pustil k sobě lidi napojené na mafii. Místo aby poslouchal hlas veřejnosti, začal používat konspirační praktiky. Vybral si za terč 88letého maďarského Žida v Americe a použije pudy lidí, kteří se domnívají, že za vše mohou Židé a Amerika,“ komentoval Matovič narážky Fica, že za aktuální krizí na Slovensku stojí americký miliardář George Soros.

Varování tajné služby

Prezident Andrej Kiska ve středu zahájil jednání s představiteli politických stran o řešení současné situace. „Úkolem nás politiků je postavit se čelem dusivé atmosféře na Slovensku a pracovat na obnovení důvěry ve společnost. Vést nezávislé vyšetřování ohavné vraždy dvou mladých lidí je zase úkolem orgánů činných v trestním řízení. Vyzývám proto všechny politiky, aby tyto dvě věci nemixovali dohromady,“ upozornil Kiska.

Hlava státu upozornila, že mnoho lidí na Slovensku je zneklidněno, kam vývoj v zemi směřuje. „Lidé mají už dnes nárok na otevřenou a poctivou odpověď na podezření o propojení vládní moci a organizovaného zločinu. Mají právo na vysvětlení, jak je možné, že naše instituce ignorovaly varování italských úřadů o působení osob propojených s mafií na východním Slovensku. Lidé mají právo na vysvětlení, proč členové vlády léta ignorovali varování naší vlastní tajné služby. Ředitel Slovenské informační služby mě informoval, že na působení mafiánské skupiny na východním Slovensku dlouhodobě upozorňoval odpovědné členy vlády,“ zdůraznil Kiska.

Slovenský prezident Andrej Kiska

FOTO: Kancelář prezidenta SR, Právo

Kiska opětovně vyzval k rekonstrukci vlády tak, aby nepolarizovala slovenskou společnost. Druhou možností jsou podle prezidenta předčasné parlamentní volby.

Prezident, jako první přijal delegaci hnutí Jsme rodina. Předseda hnutí Boris Kollár po jednání s prezidentem přečetl novinářům stanovisko, v němž konstatoval, že země potřebuje předčasné volby. „Politická situace dospěla do stavu, který není možné řešit zákulisním jednáním politiků nebo v horším případě jednáním oligarchů v pozadí. Jsme přesvědčeni, že za takovéto situace je jedinou férovou možností obrátit se na občany, aby ve volbách rozhodli o budoucnosti Slovenska,“ řekl Kollár.

Poslanecký klub Jsme rodina podpoří svolání mimořádné schůze s cílem odvolat vládu Roberta Fica. „Naši poslanci budou hlasovat pro. V případě, že vláda bude odvolána, podpoříme včasný termín voleb,“ dodal Kollár, který odmítl možnost podpory případné úřednické vlády, protože takováto vláda nedostala mandát od voličů.

Na lidi není čas

Kollár upozornil, že pokud by nová vláda vznikla pomocí zákulisních jednání, situace by to jen zhoršilo. „Lidé se nás neustále ptají, proč mají 300 eurové důchody a 500 eurové platy. To, co nyní vyplavalo na povrch, jim na to dává jasnou odpověď. Vidíme, že politici svůj čas a energii věnují vlastnímu prospěchu, svým oligarchům, ale na lidi jim už čas nezbývá,“ dodal předseda hnutí Jsme rodina.

K jednání s prezidentem Kollár řekl, že hlava státu nenaznačovala možnost vytvoření úřednické vlády. „S panem prezidentem jsme si vyjasňovali naše postoje k celé problematice. To není jen otázka odvolání Roberta Kaliňáka (ministr vnitra - pozn. redakce), ale v jakém stavu se dnes Slovensko nachází. Pan prezident si vyslechl naše stanovisko a do ničeho nás netlačil,“ zdůraznil Kollár.

Předseda hnutí Jsme rodina připustil, že případná široká rekonstrukce vlády by zklidnila situaci uvnitř vládní koalice. Kollár reagoval také na obvinění premiéra Fica, že se v minulosti stýkal s mafiány. „Tyto věci jsem už dávno vysvětlil. Nemohu za to, s kým jsem vyrůstal, ale rozešel jsem se s nimi. Premiér s nimi nevyrůstal, ale dnes je má na Úřadu vlády,“ řekl.