Všichni obvinění byli odsouzeni za založení teroristické organizace. Nejvyšší tresty dostali její vůdci. Deset let stráví ve vězení Timo S. a jen o půl roku méně Patrick F.

Soud do značné míry vyhověl obžalobě, která požadovala tresty ve výši od pěti do 11 let vězení. Odmítl námitky obhajoby, že skupina nechtěla zabíjet a nelze ji označit za teroristickou.

Stíhaného člena skupiny Freital přivádějí k soudu v Drážďanech.

FOTO: Reuters

Skupina tvořená sedmi muži a jednou ženou vznikla v roce 2015 ve městě Freital, odkud pocházela většina jejích členů, kteří se setkali na demonstracích proti migrantům. Spáchali pět pumových útoků. Dva směřovaly proti běžencům. V noci na 20. září a 1. listopadu 2015 zaútočili členové skupiny výbušninou na byty pro uprchlíky ve Freitalu. Při druhém z těchto útoků zranila skleněná střepina v obličeji šestadvacetiletého Syřana.

Při prvním útoku z konce července 2015 zničila ve Freitalu trhavinou auto politika ze strany Levice, při dalším v září téhož roku okno kanceláře Levice. V říjnu zaútočili na alternativní ubytovací zařízení v Drážďanech. [celá zpráva]

Výbušniny vyráběli ze zábavní pyrotechniky dovážené z České republiky. Skupina byla dopadena v roce 2016. [celá zpráva]