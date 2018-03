Banka ve svém prohlášení uvedla, že přemístění zlaté rezervy na území Maďarska je zcela v souladu s mezinárodními trendy a že tento krok posílí důvěru v maďarskou ekonomiku.

Podle MNB podobně postupovaly centrální banky v Nizozemsku, Německu a Rakousku.

Z Londýna dorazily tři tuny zlata

FOTO: MTI

Na konci druhé světové války vyvezla MNB z Maďarska 30 tun zlata tzv. zlatým vlakem do rakouské obce Spital am Pyhrn, ale v roce 1946 bylo všechno zlato vráceno do Budapešti.

V 70. letech minulého století dosahovala zlatá rezerva úrovně 65 až 70 tun. Do roku 1989 však klesla na 50 tun a později se zmenšovala dál až na současné tři tuny. Toto zlato bylo následně umístěno v Londýně. Nyní centrální banka rozhodla o vrácení zlaté rezervy do Budapešti.