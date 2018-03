Navzdory spekulacím Johnson zatím odmítl obvinit z odpovědnosti za tuto událost Rusko.

„Nebudeme předjímat výsledky vyšetřování. Mohu ale ujistit, že pokud se podezření ukážou jako opodstatněná, přijme naše vláda veškerá opatření, která považujeme za nezbytná k ochraně života lidí v této zemi a jejich svobod," řekl Johnson.

Británie podle něj bude i nadále podporovat prodloužení sankcí proti Rusku, a pohrozil dokonce dalšími sankcemi, pokud se potvrdí podezření v nejnovější kauze.

Sergej Skripal na snímku z roku 2006

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Neznámá látka je v současnosti podrobována laboratorním testům ve vojenském výzkumném ústavu. Na vyšetřování případu se podílí i protiteroristický odbor policie.

Spekulace o fentanylu



List The Guardian spekuluje, že byl Skripal otráven fentanylem, což je velmi silný opiát, který se podává pacientům trpícím nádorovými chorobami, které vyvolávají silnou bolest. Látka se také podává někdy před operací jako analgetikum a jako součást anestezie.

Bývalý agent se podle listu The Daily Telegraph nedávno obrátil na britskou policii s obavou, že mu hrozí smrt. V posledních dvou letech zemřel jeho syn a starší bratr při autonehodě a stejný osud potkal i jeho manželku před šesti lety. Skripal se obával, že ho čeká stejný osud.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil podle BBC událost za tragickou. „Je to tragédie, my ale nemáme žádné informace, které by vedly k objasnění této situace,“ řekl Peskov. Současně tlumočil ochotu ruských úřadů v případě potřeby poskytnout pomoc při vyšetřování. Ruská strana ale prý zatím nebyla Británií oslovena.

Byl s dcerou na obědě



Skripal byl s dcerou v neděli na obědě v italské restauraci Zizzi ve městě Salisbury. Cestou odtamtud je měla zaznamenat bezpečnostní kamera. Ani jeden nevykazoval v té době známky nevolnosti. Špatně se jim udělalo až v parku, vzápětí oba upadli do bezvědomí.

Zdravotní problémy měli také dva policisté a zdravotnický záchranář, kteří jim pomáhali. Policisté už byli z nemocnice propuštěni, záchranář je stále na pozorování.

Policie poté provedla preventivní dekontaminaci míst, kde oba postižení pobývali. Restaurace a část nákupního střediska, kterým prošli, byla uzavřena; stejně tak jedna blízká pivnice. Izolováno je i nemocniční oddělení, kde nyní leží.

Bývalého plukovníka ruské vojenské rozvědky Skripala odsoudil ruský soud v roce 2006 ke třinácti letům vězení za špionáž ve prospěch Velké Británie. Údajně za odměnu 100 tisíc dolarů poskytoval v 90. letech informace o ruských rozvědčících působících v Evropě. V roce 2010 ho spolu s dalšími třemi osobami Moskva vyměnila za deset svých špiónů zadržených v USA.