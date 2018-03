Muž se na snímku představil jako Abu Marwan a řekl, že manželku bodl čtyřikrát, možná pětkrát do krku. Svůj čin na videu muž omlouvá tím, že ho žena neměla rozčilovat. Je to podle něj „vzkaz všem ženám, které rozčilují muže“. „Tak skončíte,“ prohlásil. Spolu s chlapcem apeloval na uživatele Facebooku, aby video co nejvíce sdíleli.

Manželé měli tři děti, dva syny a dceru. Podle médií přišli do Německa a prezentovali se jako běženci ze Sýrie. Žili ve městě Mühlacker ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Ačkoliv majitelka bytu, v němž rodina žila, o nich mluví jako o „příjemné rodině s milými dětmi“, muž s rodinou nežil.

Ve vazbě čeká na soud



K manželce měl být podle informací médií agresivní. V osudný pátek chtěl muž situaci řešit, ale žena to odmítala a požadovala, aby z bytu odešel. To ho rozčílilo a manželku ubodal. Poté z místa činu uprchl i se dvěma syny.

Během útoku byla v bytě dcera, která zavolala policii a vylíčila, co se stalo. Policie za několik hodin po vraždě muže zadržela a vzápětí na něj byla uvalena vazba, což potvrdil vrchní státní návladní Bernhard Ebinger.

„V pátek večer zavraždil 41letý Syřan v bytě v Mühlackeru svou 37letou manželku a z místa uprchl. V bytě zůstala nezletilá dcera, která zavolala policii a popsala tragédii. Policie zanedlouho muže zadržela a skončil ve vazbě. Tam také zůstane do soudního líčení,“ dodal Ebinger.