Na petiční happening odmítající volbu Zdeňka Ondráčka z KSČM do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS se v pondělí večer chystají desetitisíce lidí v 11 městech Česka. V neděli to za organizátory uvedla Lucie Kohoutová. Šéf KSČM Vojtěch... Celý článek Kritici Ondráčka chtějí demonstrovat v 11 městech. Nejsou to demokraté, řekl šéf komunistů»