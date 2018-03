„Chtěli bychom vytvořit investigativní tým, který by měl být složen z toho nejlepšího, co v Evropské unii i jinde máme. Jánova témata se musí dokončit,“ konstatoval Bárdy s odhodláním.

Redakce je z vraždy stále otřesena. ”Snažíme se z toho vzpamatovat,“ řekl Bárdy třesoucím se hlasem. „Snažíme se nějak nakopnout, abychom pokračovali v práci,“ dodal.

Konkurence jde stranou



Šéfredaktor Aktualit.sk zdůraznil, že v tomto případě jde konkurenční boj stranou a redakce otevírá své zdroje, které souvisí s případy, na nichž Kuciak dělal pro všechny novináře, kteří projeví zájem.

Bárdy přiznal, že se v duchu modlí, aby se už nic podobného, jako je vražda novináře, nestalo.

„Nikdy jsem si neuvědomoval, že to může být natolik bolestivé. Když jsem viděl ve zprávách smrt novináře, tak mi to přišlo líto, ale když se mě to takto bezprostředně dotklo, až teď si uvědomuji, jakou děláme práci a že i v prostoru Evropské unie to může být práce nebezpečná. To mě šokuje ještě víc. V Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii s určitou mírou rizika počítám, ale v civilizované zemi, která je členským státem Evropské unie by se takovéto věci určitě neměly stát,“ dodal.

Dvojnásobná úkladná vražda

Těla muže a ženy ve věku 27 let – Kuciaka a jeho snoubenky – našla policie v noci na pondělí v rodinném domě v obci Veľká Mača. Policii upozornili příbuzní, kterým se dvojice už několik dnů neohlásila. [celá zpráva]