„Bylo to hrozné. Měla zalepený nos. Pravděpodobně na něj spadla a měla ho zlomený,“ dodala s pláčem zničená žena, která před lety přišla také o manžela.

„Nedokážete si představit, co prožívá matka. Stále tomu nevěřím. Je to jako film. Asi mně to docvakne až po měsíci, když mi začnou chybět její telefonáty a příchody domů,“ rozplakala se žena.

„V květnu měli mít s Jankem svatbu. Místo svatby teď zařizuji pohřeb,“ řekla zničená matka.

Politikům nevěří



Kušnírová požaduje, aby do vyšetřování byl zapojen mezinárodní tým. „Ficovi, Kaliňákovi ani Gašparovi nevěřím,“ dodala na adresu premiéra Roberta Fica, ministra vnitra Roberta Kaliňáka a policejního prezidenta Tibora Gašpara.

Vyvrátila současně medializované informace, že její dcera a Kuciak pustili před smrtí do domu návštěvu. Objevily se totiž zprávy, že v domě, kde byli oba zastřeleni, byly na stole tři šálky kávy. „Martina si udělala čaj, pak jela pro Janka, a když se vrátili společně do domu, tak si udělali kávu. Proto tam byly tři šálky,“ vysvětlila.

Starosta obce Gregorovce Slavomír Verčimák zorganizoval mezi obyvateli finanční sbírku na pomoc rodiny Kušnírové. „Byla to milá dívka. Máma je vychovávala sama. Měla to těžké. Určitě přispějeme i s manželkou Ľudmilou,“ říká 63letý soused František Pastirčák.

Budeš vygumován



Novinář Ján Kuciak v minulosti našel v poštovní schránce gumu, čímž mu někdo naznačoval, že ho chtějí vygumovat z tohoto světa, napsal server pluska.sk. Z vraždy je podezřelá kalábrijská mafie ’Ndrangheta, která má působit na východním Slovensku. Kuciak psal o její činnosti a o jejím napojení na slovenskou politiku. To ho pravděpodobně stálo život. Slovenská policie ve čtvrtek zadržela na východním Slovensku sedm Italů.

Těla Kuciaka a jeho snoubenky našla policie v noci na pondělí v rodinném domě v obci Veľká Mača. Policii upozornili příbuzní, kterým se dvojice už několik dnů neohlásila.