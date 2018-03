Polský prezident Andrzej Duda zákon podepsal začátkem února, ale zároveň ho poslal k posouzení ústavnímu soudu. Vládní činitelé ujišťují, že do vyjádření nejvyšší justiční instance v zemi nebudou proti nikomu sankce zakotvené v zákoně uplatněny. [celá zpráva]

Polské úřady řadu let bojovaly proti spojením jako „polské tábory smrti” v souvislosti s Osvětimí nebo s dalšími nacistickými vyhlazovacími tábory, protože je zřídilo a provozovalo nacistické Německo.

Zákon se ale dočkal kritiky v Polsku i v zahraničí a způsobil krizi ve vztazích Polska s Izraelem. Izraelští představitelé i lidé, kteří holokaust přečkali a ještě žijí, mají podezření, že smyslem tohoto legislativního kroku Varšavy je znemožnit diskusi o zločinech, jichž se na Židech za války dopustili někteří Poláci. Olej do ohně přilil polský premiér, který uvedl, že „byli polští pachatelé, stejně jako pachatelé židovští, ruští, ukrajinští…“ [celá zpráva]

Ve čtvrtek odletěla do Izraele polská vládní delegace vedená náměstkem ministra zahraničí Bartoszem Cichockým. Bude to první schůzka zástupců obou zemí s cílem kontroverzi kolem zákona vyřešit. Podle předáka polské opozice Grzegorze Schetyny „tato cesta do Izraele nedává smysl” vzhledem k tomu, že zákon už vstoupil v platnost.