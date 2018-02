Podle kanadského novináře žijícího na Slovensku Toma Nicholsona šlo o podezření, že italská mafie rozkrádá eurofondy a peníze posílá do Itálie. [celá zpráva]

„Jano pracoval na skupině, která měla pravděpodobně propojení na mafiánskou skupinu ’Ndrangheta z Kalábrie,“ řekl Nicholson. Zmíněná skupina obchoduje se zbraněmi, falšuje peníze a zboží. Známá je také vyděračstvím a lichvářstvím. Evropský policejní úřad Europol tuto skupinu zařadil mezi nejbohatší a nejmocnější zločinecké organizace na celém světě.

Slovenský premiér Robert Fico, za ním asistentka Mária Trošková.

FOTO: ČTK/AP

Murdered reporter #JanKuciak had been dealing with the work of people close to the Italian mafia ´Ndrangheta in Slovakia. The Prime minister's assistant, Mária Trošková, worked with a man suspected of links with the mafia.https://t.co/euJg6WBAGR