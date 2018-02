Gašpar uvedl, že oběti byly zastřeleny, každá jednou ranou. Vražda se stala v období od čtvrtka do neděle, kdy byly nalezeny jejich ostatky.

„Policie postupovala na základě oznámení matky, která se od čtvrtka nemohla spojit se svou dcerou,“ řekl policejní prezident.

Po příjezdu policie na místo byla nalezena dvě těla. „Novinář byl zastřelen ranou do hrudi a jeho přítelkyně ranou do hlavy,“ upřesnil Gašpar. „S jistotou to upřesní soudní pitva,“ dodal.

Čtěte také: Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář s přítelkyní

Kuciak s přítelkyní byli zavražděni ve svém bydlišti v obci Veľká Mača u Galanty. Dům si koupili a přestavovali ho svépomocí. S partnerkou byl Kuciak zasnoubený a chystali svatbu.

Policejní prezident přislíbil, že nasadí všechny možné kapacity, aby byl případ objasněn. „Slovensko ještě nečelilo takovému bezprecedentnímu útoku na novináře,“ řekl Gašpar.

Vybraní novináři prý dostanou ochranu, někteří budou pravděpodobně vybavení přístrojem, který jim umožní spustit alarm v případě tísně, a „dalšími technickými prostředky, které umožní rychlý zásah policie,“ dodal Gašpar, který vyzval novináře ke spolupráci.