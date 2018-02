Poznali se na seznamce pro muslimy, později spolu plánovali atentát ve Velké Británii

Londýnský soud vynesl ve čtvrtek vysoké tresty pro žadatele o azyl z Eritreje Muníra Hasana Muhammada a londýnskou lékárnici Rowaidu El-Hassanovou. Pár se poznal na seznamce pro muslimy a poté společně plánoval spáchat ve Velké Británii teroristický útok. Muže poslal soud do vězení na doživotí s možností propuštění nejdříve po 14 letech, žena by měla za mřížemi strávit dvanáct let, uvedla agentura Reuters.