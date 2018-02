Labouristé svého šéfa brání – zpochybňují důvěryhodnost listu The Sun, který s informací o Corbynových setkáních s StB přišel, a mluví o pravicové propagandě.

Nejdál zašel konzervativní poslanec Ben Bradley, jenž současně vystupuje jako mluvčí strany, který na Twitteru napsal: „Corbyn prodal britská tajemství komunistickým špiónům.”

To ale vyvolalo pobouřenou reakci. „Jeremy (Corbyn) pověřil své právní zástupce, aby kontaktovali Bena Bradleyho (a požádali ho), aby smazal svůj nactiutrhačný tweet, jinak bude čelit žalobě,” uvedl v pondělí v reakci na příspěvek konzervativního zákonodárce Corbynův mluvčí. Příspěvek z Bradleyova twitterového účtu následně zmizel.

Bradley je kontroverzními výroky znám, v roce 2012 třeba navrhl, aby se nezaměstnaní muži podrobili sterilizaci a šetřili tak peníze daňových poplatníků.

Kauzu styků s StB využila k útokům na Corbyna celá řada konzervativních politiků. Třeba ministr obrany Gavin Williamson jej obvinil ze zrady nebo náměstek ministryně vnitra pro bezpečnost Ben Wallace na Twitteru Corbyna přirovnal k nechvalně proslulému sovětskému špiónovi Kimovi Philbymu. [celá zpráva]

„Jestliže jsou tyto dokumenty pravdivé, což se zdají býti, pak je tu pro Corbyna vážná záležitost, na kterou by měl odpovědět,“ uvedl předseda parlamentního zpravodajského a bezpečnostního výboru Malcolm Rifkind.

Labouristé se Corbyna zastávají. „Tvrzení že byl agent nebo informátor jakékoli zpravodajské služby, je zcela falešné a je to směšná pomluva. Jako jiní poslanci se Jeremy setkával s diplomaty z mnoha zemí. V osmdesátých letech se setkal s českým diplomatem,“ uvedl mluvčí strany.

I místopředseda labouristů Tom Watson vyrazil na obranu svého stranického kolegy a v prohlášení pro list Independent obvinil pravicový bulvární list The Sun, který minulý týden s informací o Corbynových setkáních s rozvědčíkem StB přišel, a další konzervativci podporovaná média z šíření nepodložené pravicové propagandy.

„Na tyto noviny – naneštěstí pro ně – mohou dopadnout roky pomluv, překrucování pravdy, zcela jednostranných reportáží. Už nemají moc, kterou měly, jejich náklad klesá a lidé jim už více nevěří,“ uvedl. Připomněl, že Sun byl v loňském průzkumu agentury Ipsos označen za nejméně důvěryhodný velký deník.

„Vlastníci novin v této zemi zneužívají své moci,” napsal Watson s tím, že informace pochází ze „zdiskreditovaného zdroje”.

Výroky o agentovi StB byly nejspíš nadnesené. Že Corbyn nebyl agentem, míní i vedoucí Archívu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková, která uvedla, že StB neevidovala Corbyna jako spolupracovníka nebo agenta. [celá zpráva]

Naproti tomu bývalý agent Ján Sarkocy, který uvedl, že osmdesátých letech platil labouristické politiky na tajných schůzkách, namítl, že archív nemá k dispozici všechny materiály. Sarkocy uvedl, že se setkal s asi patnácti labouristy, dalším významným byl bývalý londýnský starosta Ken Livingstone, přezdívaný Rudý Ken, než byl Sarkocy v roce 1989 vyhoštěn z Británie. Rozvědčík, který používal krycí jméno Dymič, uváděl, že kontaktovaní věděli, že je zpravodajský důstojník a má jen diplomatické krytí. [celá zpráva]

