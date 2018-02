V měřítku spolkových zemí jsou nejvíce postiženy Bádensko-Württembersko a Šlesvicko-Holštýnsko. Třetí je na pomyslném žebříčku v počtu nemocných Severní Porýní-Vestfálsko. Zatím nejméně nemocných naopak hlásí spolkové země na východě Německa.

Nejčastěji podle informací RKI onemocněli chřipkou lidé ve věku 35 až 59 let.

Nejčastějšími oběťmi se stali pacienti starší 60 let. Do této věkové kategorie spadají až dvě třetiny úmrtí.

Nejméně čtyři lidé podlehli chřipce minulý týden také v Polsku. Podle ČTK to v pondělí oznámily polské úřady. V zemi je podle Národního ústavu veřejného zdraví více než 270 tisíc nemocných, asi 1200 z nich muselo být hospitalizováno. Uplynulý měsíc chřipkou onemocnělo na 700 tisíc Poláků, žádný smrtelný případ však nebyl zaznamenán.

S epidemií chřipky se potýkají také na Slovensku, kde v uplynulém týdnu necelých čtyřiadvacet hodin po hospitalizaci zemřel nakažený pacient. Celková chorobnost stoupla na 12,3 procenta. Kvůli chřipce přerušilo vyučování 410 mateřských, základních a středních škol po celém Slovensku. Zákaz návštěv platí ve třiadvaceti nemocnicích.

Neobvykle silná je ale epidemie také například ve Španělsku, kde od začátku sezóny evidují 472 úmrtí. To je nejvíce od roku 2009.

Počet nakažených stále roste i v Česku. [celá zpráva].