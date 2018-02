Šestačtyřicetiletý instruktor Marsh, který absolvoval 1150 seskoků, se rozhodl pomoci svému žáku Dominiku Leedsovi, jehož padák dobře nefungoval.

Přiblížil se k němu a ve vzduchu se k němu připojil, aby mu pomohl vyřešit problém s hlavním padákem. Když se mu to povedlo, odpoutal se, Leeds pak odhodil hlavní padák a otevřel záložní. Odhozený padák se ale instruktorovi zamotal do nohou. Jak se ho snažil zbavit, což se mu nakonec povedlo, přestal svůj pád řídit - jeho padák se roztočil a instruktor v bezvědomí dopadl na zem ve velké rychlosti.

Zemřel na letišti, kde v té době pracoval jeho jediný syn.

Pád popsal žák



Oba muži vyskočili ve výšce 2400 metrů nad centrem v Cockerhamu nedaleko Lancasteru z Cessny Caravan a začali nacvičovat seskok ve formaci, kdy se oba snášejí blízko sebe, a pak se spojí.

Leeds, který absolvoval 400 seskoků, upozornil instruktora, že jeho padák má problémy: „Řekl jsem mu - moje brzdová šňůra se přetrhla. V tu chvíli jsme vlétávali do mraků a on řekl - nedělej si starosti, já dorazím a zachytím se pod tvou kupolí a dopadneme spolu.“ Leeds zdůraznil, že nebyl pod tlakem: „V tu chvíli jsme měli hodně času letět bezpečně, než uvolním svůj záložní padák. Dosáhli jsme spojení a proletěli mrakem. Pak nás Carl začal řídit k doskočišti.“

Pak ale nastaly problémy, dodal Leeds: „Viděli jsme pod sebou dva další padáky, tak jsem řekl - můžeme chvíli počkat, až se od sebe oddělí. Carl nás obrátil jiným směrem. V tu chvíli řekl, že se potřebuje oddělit. Pamatuji si, že jsem měl vysokou hladinu adrenalinu a strach.“

Následoval ale příkazy instruktora, který mu řekl, aby odhodil hlavní padák: „Zatáhl jsem za červenou šňůru, odhodil jsem a přešel do volného pádu. Pak jsem otevřel záložní padák.“

Do problémů se ale v tu chvíli dostal instruktor.: „Jak jsem se odřízl, můj hlavní padák se omotal Carlovi okolo nohou. Nepamatuju si, že by něco řekl. Ohlédl jsem se a viděl jsem ho, jak se točí s mým padákem okolo nohou.“ Padal z výšky pět set metrů.

Žák za nic nemohl



Marshův postup zaskočil hlavního operačního důstojníka britské parašutistické organizace Tonyho Butlera: „Nečekal bych, že se někdo zavěsí pod něčí padák, když je s ním něco v nepořádku, protože nevíš, jak bude reagovat.“ Přesto Marshe nekritizoval: „Jsem přesvědčen, že se Carl snažil být tak nápomocný, protože znal dopadovou oblast, což Dominic ne. Jsem si jist, že Dominic neudělal nic špatně. Jako student musíš dělat přesně to, co ti instruktor řekne. Musíš se vždy odpoutat předtím, než odhodíš padák.“

Proč začal instruktor rotovat, jen dovozuje: „Mít namotanou kopuli by nemělo vést padák k rotaci. To se stane, jen když je jedno z řídících lan povolené. Vypadá to, že se pokoušel vymotat z dolního padáku a nesoustředil se na řízení.“ Nevyloučil ale ani bezvědomí.

Koroner James Newman na závěr prošetřování uvedl: „Je to nebezpečný sport a Carl záměrně ohrozil sám sebe, aby zachránil žáka.“