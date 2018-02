Ruské volby na Krymu? Pozorovatelskou misí riskujete kriminál, varuje Ukrajina české politiky

Ukrajině se nelíbí, že se volby ruského prezidenta uskuteční i na nezákonně anektovaném Krymu. Míní proti tomu protestovat a naznačuje, že by to mohlo zpochybnit výsledky hlasování, v nichž ruský prezident Vladimir Putin usiluje o své znovuzvolení. Novinkám to řekl ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis, který rovněž zrazuje české politiky od případných pozorovatelských misí.