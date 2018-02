„To, že se stýkal se zahraničními špióny, je zrada této země. Nemůžeme mu důvěřovat,” prohlásil britský ministr obrany na adresu lídra opozice Corbyna. „Znovu a znovu stranil těm, kteří chtějí zničit všechno velké na této zemi, ať už je to sympatizování s teroristy, či podpora rudých režimů,” řekl také Williamson. Teroristy měl podle britského serveru na mysli palestinské radikály či íránský režim.

Corbynův mluvčí v reakci na Williamsonova slova uvedl, že ministr obrany „by se měl věnovat své práci a neměl by věřit úplně falešným a směšným pomluvám”. Mluvčí Corbyna hájil s tím, že se vytrvale snaží hájit mír a bezpečí občanů.

Tři schůzky s českým agentem



Britský ministr obrany kritizoval Corbyna poté, co bulvární list The Sun ve čtvrtek otiskl článek s titulkem "Corbyn a špión komoušů", v němž informoval, že se tehdejší labouristický poslanec Corbyn setkal ve druhé polovině 80. let nejméně třikrát s agentem československé tajné služby.

Corbyn schůzky přiznal s tím, že se stýkal s diplomaty z mnoha zemí. Agent byl totiž tajemníkem československého velvyslanectví. Také ředitelka českého Archivu bezpečnostních složek uvedla, že Corbyn agenta považoval za diplomata. Z dokumentů „nijak nevyplývá, že by věděl, že se stýká s rozvědčíkem”, uvedla ředitelka archivu.

Podle bývalého šéfa britské tajné služby MI6 Richarda Dearlovea byl ale Corbyn buď „neuvěřitelně naivní”, nebo přesně věděl, „co se děje, takže byl spoluviníkem”. „Dokumenty ukazují, že (Corbyn) byl cílem (StB) v době, kdy český režim pronásledoval disidenty. Režim byl nepřítelem Západu,” řekl Dearlove podle britských médií.

Mluvčí Corbyna v reakci na to bývalého šéfa MI6 kritizoval s tím, že by neměl přikládat důvěryhodnost falešným pomluvám, když sám „byl zapojen do nechvalně proslulé pochybné dokumentace”, která (v roce 2003) pomohla přivést Británii do „katastrofální války v Iráku”.