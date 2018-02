„Vše, co můžu k tomuto odhalení ohledně Oxfamu říci, je to, že jsem zdrcena. Jsem zdrcena kvůli ženám, jež byly zneužity lidmi, kteří byli vysláni, aby jim pomáhali. Zdrcena přístupem organizace, kterou jsem zviditelňovala od svých devíti let,“ cituje deník Guardian osmačtyřicetiletou herečku, která byla za vedlejší roli ve filmu Dobrý Will Hunting nominována na Oscara.

Rozsah skandálu ani míra provinění humanitárních pracovníků nejsou známy. Stanice BBC informovala jen o najímání prostitutek, deník The Daily Mail ale s odkazem na tři své zdroje napsal, že některým dívkám bylo teprve čtrnáct let. Oxfam tvrdí, že to prokázáno nebylo. [celá zpráva]

Přepych ve zdevastované zemi



Pracovníci Oxfamu podle listu bydleli na místní poměry a vzhledem ke zkáze, která zemi postihla, v přepychovém komplexu. Prostitutky jim do rezidence vozili řidiči najatí Oxfamem, a když je vozit nechtěli, pracovníci jim vyhrožovali, že jim nebude prodloužena smlouva.

Když se začalo o orgiích humanitárních pracovníků proslýchat, Oxfam začal zvěsti prověřovat a podle listu Times se snažil některá zjištění zamést pod koberec. Nyní se bude záležitostí zabývat britská Komise pro charitu a o případ se zajímá také Evropská komise.

Britská ministryně pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntová v neděli pohrozila, že zarazí přísun financí, pokud Oxfam neodhalí všechno, co o skandálu ví. BBC s odkazem na vládní zdroje uvedla, že má kabinet obavy, že může jít o pouhou špičku ledovce a do neetického chování mohou být zapleteny i další neziskové organizace.