Martin Schulz složil funkci šéfa německých sociálních demokratů

Martin Schulz odešel v úterý z čela německých sociálních demokratů (SPD). Do čela strany nominovalo vedení SPD šéfku poslanců Andreu Nahlesovou. Zvolit by ji měl mimořádný sjezd v dubnu. Stranu by měl podle informací německých médií vést starosta Hamburku Olaf Scholz.