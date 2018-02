Skandál už stál místo zástupkyni generálního ředitele Oxfamu Penny Lawrencovou, která rezignovala. Může však jít jen o špičku ledovce, vyšetřování patrně čeká i další neziskovky.

Rozsah skandálu ani míra provinění humanitárních pracovníků z roku 2011 nejsou známy. Stanice BBC píše jen o najímání prostitutek, deník The Daily Mail ale s odkazem na tři své zdroje napsal, že některým dívkám bylo teprve čtrnáct let. Oxfam tvrdí, že to prokázáno nebylo.

Pracovníci Oxfamu podle listu bydleli na místní poměry a vzhledem ke zkáze, která zemi postihla, v přepychovém komplexu. Prostitutky jim do rezidence vozili řidiči najatí Oxfamem, a když je vozit nechtěli, pracovníci jim vyhrožovali, že jim nebude prodloužena smlouva.

Když se začalo o orgiích humanitárních pracovníků proslýchat, Oxfam začal zvěsti prověřovat a podle listu Times se snažil některá zjištění zamést pod koberec. Nyní se bude záležitostí zabývat britská Komise pro charitu a o případ se zajímá také Evropská komise.

Rozzlobení Haiťané



Britská ministryně pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntová v neděli pohrozila, že zarazí přísun financí, pokud Oxfam neodhalí všechno, co o skandálu ví. BBC s odkazem na vládní zdroje uvedla, že má kabinet obavy, že může jít o pouhou špičku ledovce a do neetického chování mohou být zapleteny i další neziskové organizace.

Obyvatelé Haiti si na chování humanitárních pracovníků již dříve stěžovali. Podle redaktora BBC Willa Granta projevovali „opravdový vztek“. List Daily Mail s odkazem na nejmenovaného bývalého zaměstnance Oxfamu na Haiti napsal, že humanitární pracovníci jezdili v autech s logem neziskovky do nočních podniků, kde se opíjeli, chovali se nepřístojně a obtěžovali ženy.