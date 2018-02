Otec unesené Francouzky podle zdrojů obeznámených s vyšetřováním pracuje ve Švýcarsku pro švýcarskou firmu, ale trvalé bydliště má v Annemasse ve francouzských Alpách. Výkupné bylo předáno pachatelům v západošvýcarském kantonu Vaud, informovala agentura AFP.

Unesenou dívku našli četníci ve čtvrtek večer, kolem 22 hodin na silnici u obce Tramoyes, zhruba 20 kilometrů od Lyonu. Dvě a půl hodiny předtím ji unesli v jejím bydlišti v Lyonu, kde studuje, dva muži, kteří se vydávali za instalatéry.

Pachatelé jsou na útěku



Celkem tři pachatelé pak mladou ženu drželi v automobilu, zatímco zavolali jejímu otci a žádali po něm výkupné. Ten podle zdrojů francouzských médií na požadavky přistoupil. Podle Europe 1 byl otec unesené ženy právě na cestě v dodávce plné peněz. Její obsah prý vydal pachatelům na smluveném místě ve Švýcarsku. Únosci z místa odjeli a jsou stále na útěku.

Vyšetřovatelé prověřují všechny výše popsané skutečnosti, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by dívka nebo její otec lhali a mohlo by se jednat o fingovaný únos. Podezřelé je však to, že řidič bezpečnostní agentury tak velkou částku převážel sám, konstatovalo rádio Europe 1.