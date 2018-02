Koaliční smlouva je velmi podrobná, řeší i obsazení jednotlivých ministerstev. Resort financí by měli do své správy dostat sociální demokraté, napsal Spiegel. Měli by také vést ministerstvo zahraničí a ministerstvo sociálních věcí, uvedl Focus.

CSU by měla získat ministerstvo vnitra, vést by ho měl šéf strany a končící bavorský premiér Horst Seehofer. Resorty ministerstva obrany a hospodářství by měly zůstat ve správě CDU.

Výsledný dokument budou muset ještě schválit sjezdy CDU a CSU a především vnitrostranické referendum SPD, které se nyní jeví jako největší překážka pro vznikající velkou koalici.

Právě souhlas více než 460 tisíc sociálních demokratů není ale úplně jistý, řada straníků totiž další vládu pod vedením Merkelové odmítá. Pokud ho nakonec udělí, mohla by už třetí velká koalice za poslední čtyři volební období vzniknout v první polovině března. Vytváření vlády v Německu ještě nikdy netrvalo tak dlouho jako nyní.