Do kdy bude věž uzavřená, zatím není jasné. Předpověď zatím není příliš příznivá. V Paříži má sněžit celé úterý včetně noci a ráz počasí se nezmění ani v následujícím dni, uvádí služba Meteo France. Nasněžit by mělo až 20 centimetrů.

Due to weather conditions, the Eiffel Tower is closed for all our visitors. We’ll keep you informed of the situation on Twitter and Facebook https://t.co/zt3BpFY51c. #EiffelTower pic.twitter.com/6c169w4GsY