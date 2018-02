„Bohužel včera (v sobotu) se živel neobešel bez obětí. Jeden člověk zemřel při pádu stromu a stržení drátů elektrického vedení. Další dva lidé utrpěli zranění," napsal na sociální síti Vkontaktě moskevský starosta Sergej Sobjanin. Na Twitteru o něco později informoval, že zraněných je v Moskvě hlášeno už pět.

Sobjanin během dne rovněž upozornil, že v metropoli bylo vyvráceno minimálně dva tisíce stromů, a vyzval Moskvany, aby se měli na pozoru, protože situace se má ještě zhoršit. Podle meteorologů bude nadále sněžit a ani vítr se neutiší.

Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám je podle portálu Jandeks (yandex) na moskevských letištích zpožděno téměř 60 letů. Na Šeremeťjevu se to podle webu týká 41 letů. V Domodědovu je odloženo 12 letů a dalších 16 bylo nutné zrušit. Ve Vnukovu odložili šest letů a dva zrušili.

Видео "Russia 2018: Moscow is stuck in snow. Problems with snow cleaning" (https://t.co/lRYywJCn4I) на @YouTube