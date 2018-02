Pokud do května nevznikne druhá vláda s důvěrou, mohlo by se podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) uvažovat o předčasných volbách na podzim. Lídr ANO to řekl v rozhovoru pro deník Právo. Celý článek Babiš: Chci důvěru do května, pak už zbývají jen nové volby»