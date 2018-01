„V H&M se vždycky snažíme nabízet produkty, o nichž věříme, že je naši zákazníci ocení. Potisk na těchto ponožkách je postavička lega. Jakýkoliv jiný možný výklad je čistě náhodný. A pokud se tento motiv někoho dotkl, omlouváme se,“ stojí v prohlášení firmy.

Část švédské muslimské komunity se podobností panáčka se sbíječkou, která kreslí znak pro Alláha, cítila pobouřena, a společnost se rozhodla ustoupit.

🆘‼😯🔥 So that no Swedish consulates burning. H&M got panics and removed its children theme socks with a Lego figure from the sale because a Muslim complained that the waves on the socks supposedly look like the words "Allah" in Arabic. pic.twitter.com/bPi0uK7t45