Do Evropy připlula padesátka džihádistů, varuje Interpol

Mezinárodní policejní organizace Interpol vydala varování, že do Itálie před nedávnem připlula padesátka islámských teroristů z Tunisu, kteří se mohou rozmístit do evropských měst. Seznam, který Interpol loni v listopadu předal nejprve italskému ministerstvu vnitra a následně zpravodajským službám evropských zemí, má k dispozici britský deník The Guardian.