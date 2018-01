Akce se uskutečnila brzo ráno ve spolkových zemích Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Brémy a Berlín. Nasazeno bylo kolem 200 policistů, kteří prohledávali byty a obchody, uvedl Focus.

Dva podezřelí byli zadrženi v Berlíně a jeden ve městě Bad Muskau u polské hranice. Podle rádia jsou to občané Turecka, Bulharska a Polska.

Běženec, který se chtěl dostat do Německa, měl podle informací rádia zaplatit 8000 eur (203 tisíc korun). Lidi pašovali v nákladních autech za zbožím. Do Německa tímto způsobem dostali asi 160 osob, údajně mezi nimi byly také děti. Migranty převáželi do Německa buď přes Polsko, nebo přes Českou republiku, uvedlo rádio MDR.