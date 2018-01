Akilov, kterému bylo v době útoku 39 let, je jediným podezřelým a k činu se přiznal. [celá zpráva]

Uzbek byl zadržen několik hodin poté, co s ukradeným pivovarským autem vjel do davu nakupujících na pěší zóně a narazil do obchodního domu. [celá zpráva]

Stavebnímu dělníku Akilovovi hrozila deportace, protože mu ve Švédsku zamítli žádost o azyl.