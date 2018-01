"Volby, v nichž proti sobě stojí dva radikálně odlišní kandidáti, polarizovaly českou společnost, zejména pokud jde o otázku imigrace a orientace zahraniční politiky země, jež je od roku 1999 členem NATO a od roku 2004 členem EU," napsala agentura AFP. Všímá si také větší volební účasti oproti prvnímu kolu před dvěma týdny.

🇨🇿 Czechs have begun voting in a tight presidential run-off pitting pro-Russian incumbent Milos Zeman against pro-European rival Jiri Drahos https://t.co/8ikJLQ5DDc pic.twitter.com/APZmxipelL

Rovněž podle agentury Bloomberg se Česko rozhoduje, zda znovu poslat na Hrad "proruského prezidenta Miloše Zemana, nebo jej nahradit kariérním akademikem Jiřím Drahošem, jenž chce posílit vztahy země s jejími spojenci z EU a NATO". Zeman podle agentury využil nálad proti establishmentu, které loni v různých volbách napříč kontinentem posílily populistické politiky a otřásly evropskými liberálními a multikulturními hodnotami.

Podle serveru BBC hlasování ukázalo na rozdíly mezi voliči s nižšími příjmy a nižším vzděláním žijícími na venkově, kteří podporují spíše Zemana, a bohatšími obyvateli větších měst, kteří se přiklánějí k Drahošovi.

High turn-out in #Czech Pres elections, 2nd day of voting ends at 2pm. Tight run-off b/n #Zeman #Drahos reflects highly polarised country b/n rural areas & bigger cities. Turn-out in #Prague #Brno will decide https://t.co/3MdXgE9NuV