Maizière ve čtvrtek na okraj neformálního jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie v Sofii prohlásil, že německá vláda je připravena prozatím ukončit diskusi o rovnoměrnějším přerozdělování uprchlíků.

Pokud se má dospět k reformě azylové politiky v EU, bylo by podle ministra smysluplné nejdřív řešit jiná témata, jako jsou společná pravidla azylového řízení a podmínky pro přijímání uprchlíků.

Maizière nejednoznačně odpověděl na otázku, zda by Německo souhlasilo i s takovou reformou systému přijímání uprchlíků, která by nepředpokládala jejich přerozdělování na základě kvót, a to ani při velké uprchlické vlně. „O tom bychom pak rozhodovali na konci jednání,” nechal ministr otázku otevřenou. [celá zpráva]

Dimroth však ale konstatoval, že přerozdělování uprchlíků mezi jednotlivé státy EU nadále zůstává „jednou z centrálních součástí aktuálních snah o reformy společného evropského azylového systému“.