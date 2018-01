Přechodné období by mělo podle něj trvat dva roky. V souladu s unijními pravidly má země během přechodného období podléhat dohledu unijních agentur, Evropské komise i unijního soudu. K tomu Davis v parlamentu řekl, že Británie v tomto období nebude vazalem EU.

„Ne, nebudeme (vazalem),“ odpověděl konzervativnímu poslanci Jacobovi Reesovi-Moggovi. „Kdyby to bylo navěky, moje odpověď by zněla ano, ale moje odpověď pro krátkou dobu je záporná,” zdůraznil Davis.

V takzvaném přechodném období by měl Londýn zaplatit účet za brexit. Británie slíbila EU zaplatit v rámci finančního vyrovnání mezi 35 až 39 miliardami liber (jeden až 1,1 biliónu korun). Tento slib je podmíněn dosažením dohody o budoucím partnerství.

Žádné deportace unijních občanů



Ministr ujistil, že bude chtít uzavřít ambiciózní dohody o volném obchodu s různými státy. Současné dohody o volném obchodu s EU představují podle Davise základ, a nikoli strop toho, čeho chce Británie dosáhnout po brexitu.

Davis ujistil občany z unijních zemí žijící v Británii, že nemají mít z brexitu strach. Deportováni podle jeho slov nebudou.

Summit EU v prosinci potvrdil možnost posunu rozhovorů mezi EU a Británií do druhé fáze, tedy k budoucím vztahům a přechodnému období, které si přeje Londýn a které by mělo trvat zhruba dva roky po odchodu Británie z bloku na jaře 2019. Během tohoto období by měla podle představ zbývajících 27 zemí EU zůstat v platnosti například stávající unijní pravidla volného pohybu osob a další svobody spojené s jednotným unijním trhem.