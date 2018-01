Szijjártó tvrdí, že vláda nic nezatajovala a přijímá uprchlíky na základě Ženevských konvencí: „Je nepřetržitý proces, kterého se zúčastňují prakticky všechny země.”

Tajemník Altusz podle deníku Times of Malta řekl, že Maďarsko přijalo 1300 uprchlíků, ale obvykle o takovýchto případech vláda neinformovala prý s ohledem na jejich bezpečnost. Přímou citaci však list neuvedl, otiskl jen Altuszova slova: „Ti, kteří potřebují status uprchlíka, mohou do Maďarska přijít. Když někdo chce hledat útočiště v Maďarsku, jsme mu otevřeni, ale nemíchejme pojmy, ekonomičtí migranti nejsou uprchlíci.“

Maďarsko mělo podle kvót přijmout 1294 migrantů, což důrazně odmítá. Vláda premiéra Viktora Orbána (FIDESZ) však oficiálně přiznala, že jen loni přijala 1291 uprchlíků. V roce 2015 to bylo 508 lidí a v roce 2016 přišlo do Maďarska 432 uprchlíků. Od začátku roku 2018 to bylo dalších 37 lidí. Není zatím jasné, z jakých zemí uprchlíci pocházejí. Podle vládního prohlášení to byli vesměs lidé, kterým ve vlasti hrozilo pronásledování.

Na objednávku ministerstva byl vypracován program na zabezpečení vhodného ubytování pro tyto uprchlíky, financování jejich pobytu v Maďarsku a sociálního programu.

Opozice vládu kritizuje



Opoziční Maďarská socialistická strana (MSZP) si pospíšila prohlášením, že vláda premiéra Viktora Orbána tímto přístupem v podstatě plní tzv. Sorosův plán. „Vláda přijala tolik uprchlíků, kolik měla přijmout na základě kvót,“ nechala se slyšet MSZP.

Podle předsedy opoziční ultranacionalistické strany Jobbik Gábora Vony kabinet lhal občanům, když slíbil, že nepřijme žádné uprchlíky. Jobbik vyzval premiéra k okamžité rezignaci. „Vláda slovně bojuje proti migraci. Přitom tajně přijala utečence. Je to největší politický podvod století,“ nechal se slyšet místopředseda Jobbiku Dániel Kárpát. „Chtěli bychom vědět, kde jsou tito lidé, z čeho žijí a kdo je vybral,“ dodal.

Americký miliardář maďarského původu George Soros je v propagandě maďarské vládní strany FIDESZ vykreslován jako strůjce a organizátor migrace. Maďarská vláda nedávno projednala podobu balíčku zákonů, které by uložily nové povinnosti skupinám podporujícím ilegální imigranty. V případě schválení nové legislativy by se musely nevládní organizace registrovat u soudů, také by musely státu odvádět čtvrtinu finančních příspěvků od zahraničních dárců. Sadě opatření dal vládní mluvčí Zoltán Kovács přezdívku „Stop Soros“.

Migrace se v Maďarsku stává předvolebním tématem. Parlamentní volby se v zemi uskuteční letos osmého dubna. Jasným favoritem je Orbánova strana FIDESZ.

Běženci v zemi nezůstávají



Budapešť připustila, že až devadesát procent uprchlíků území Maďarska postupně opouští. Uprchlíci prostě využijí volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a zmizí dál do Evropy. Maďarská média dokonce připouští, že ty, co požádali o přesídlení legálně na maďarských konzulátech, ani nedorazili do Maďarska, ale rovnou zamířili do jiné země, v níž jsou pro uprchlíky výhodnější podmínky.

I tajemník Altusz v rozhovoru pro maltský list odsuzoval kvóty. Idea kvót je podle Altusze irelevantní, když se migranti mohou pohybovat volně mezi zeměmi EU. Uvedl, že členské země EU by měly mít právo rozhodovat o svých zájmech: „My neříkáme Německu nebo Francii, že něco udělaly špatně. Jen bychom sami něco takového nechtěli.“

Altusz v rozhovoru jinak hájil tvrdá slova vůči migrantům, které premiér Victor Orbán označil za muslimské vetřelce: „'Vetřelci z muslimských komunit' je politický jazyk, který se používá v Maďarsku a který může znít trochu tvrdě západním uším, ale v mé zemi to není tak útočné.“

Důvod, proč Maďaři mnohé příchozí vnímá ne jako uprchlíky, ale jako ekonomické migranty, je podle něj ten, že při cestě ze Sýrie přejdou čtyři země, které jsou stabilní, ale nezůstanou tam proto, že nejsou tak bohaté jako Německo. Nepřímo kritizoval německou kancléřku Angelu Merkelovou, která se podle něj rozhodla otevřít dveře všem Syřanům.

Vyjádřil se i ke kritice z Bruselu týkající se zákonů o médiích a školství či soudnictví: „(Euro)federalisté chtějí napadat suverenisty prázdnými obviněními jako, že jste nedemokratičtí a podkopáváte roli práva, aniž by to specifikovali. Maďarsko je otevřené debatě, jako u zákona o médiích, který jsme od roku 2011 doplnili šestkrát. Nechceme být černou ovcí Evropské unie.“