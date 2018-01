Mladík se sekyrou a nožem vtrhl ráno do školy číslo pět ve vojenské vesnici Sosnovyj Bor. Kolem deváté hodiny vstoupil do třídy, kde vzal hadr, zapálil ho a hodil na učitelku ruského jazyka a literatury. Pak začal mávat kolem sebe sekyrou. Zranil pět dětí ve věku 13 let. Sám byl také zraněn, když se pokusil spáchat sebevraždu. Dvě posekané děti jsou ve vážném stavu.

Na místě zasahovali hasiči a zdravotníci. Školu obklíčila armáda.

Vojáci před školou v Ulan-Ude

FOTO: Anna Ogorodnik, ČTK/AP

Útočník, který skončil v nemocnici, je stíhán za pokus zabít dva a více nezletilých. Policie také vyšetřuje možné zanedbání bezpečnostních opatření ve škole, kde jsou jen čtyři hlídači.

Policie také pátrá po dvou možných komplicích útočníka.

Vojáci na cestě ke škole u Ulan-Ude

FOTO: Reuters

Motiv činu není znám, ale plnomocný zástupce prezidenta Ruské federace v sibiřském federálním okruhu Sergej Menjajlo řekl, že podle předběžných zjištění byl útočící teenager v uzavřené skupině na sociální síti a mohl být ve spojení s útočníky na školách v dalších oblastech Ruska, zřejmě se dvěma útočníky ze školy v Permu.

Tam v pondělí jeden žák desáté třídy a jeho kamarád, který také chodil to této školy, vnikli do jedné ze čtvrtých tříd a pobodali devět žáků a učitelku. Pak pobodali sebe, zřejmě s cílem se zabít. I oni jsou stíháni za pokus zabít více nezletilých. [celá zpráva]

Vlna útoků v ruských školách



Není to však jediný případ z poslední doby. Ve středu během rvačky ve škole v obci Smolnoje v Čeljabinské oblasti bodl sedmnáctiletý žák šestnáctiletého spolužáka, který musel být hospitalizován, i když nebyl ohrožen na životě.

Ve čtvrtek v Simferopolu postřelil ze vzduchovky na gymnáziu na záchodě před hodinou tělocviku septimán kvintána. V Moskvě byl ve čtvrtek v jedné ze základních škol zadržen žák, který měl u sebe několik nožů a lahev s benzínem.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Žák pobodal v ruské škole deset spolužáků a jednoho dospělého.

V Rusku v posledním roce výrazně přibylo podobných útoků, uvedla agentura TASS a zmínila devět nejhorších případů z loňského roku, z nichž sedm je z aktuálního školního roku. Dva případy skončily smrtí žáků, 18. listopadu se na hřišti v Irkutsku porvali dva teenageři, šestnáctiletý vytáhl na patnáctiletého nůž, bodl ho a zabil. Je stíhán za vraždu.

V říjnu byl před školou ve Volgogradu nalezen mrtvý čtrnáctiletý žák, který podlehl bodnému zranění. Podle TASSu se chlubil nožem, vrazil do něj jiný žák a nůž ho zasáhl. Útočník byl zadržen, ale později ho propustili.

Za pokus o vraždu je také stíhán student střední školy u Vysokovsku v poblíž Moskvy. Při rvačce vytáhl nůž a bodl spolužáka do krku.