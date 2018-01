„Peníze se použijí na zlepšení bezpečnosti na hranici," uvedl mluvčí britské vlády. Vynaloží se na oplocení, kamerové systémy a pořízení infračervené detekční technologie, uvedla BBC.

Mayová by se měla s Macronem sejít ve vojenské akademii v Sandhurstu nedaleko Londýna. V rámci britsko-francouzského summitu by se měli věnovat především otázkám migrace. Výsledkem jednání by mělo být nejen posílení ochrany hranice, ale i spolupráce tajných služeb.

Očekává se, že Mayová rovněž oznámí, že její země přijme další migranty, kteří se nyní ve snaze dostat na Britské ostrovy zdržují v severní Francii. Především by mělo jít o nezletilé migranty bez doprovodu.

Do oblasti severofrancouzského města Calais přišly v posledních několika letech tisíce migrantů, kteří se odsud snažili dostat do Británie. U přístavního města dokonce vzniklo provizorní tábořiště, takzvaná Džungle, kde žilo až 8000 lidí. Na konci roku 2016 je francouzské úřady zlikvidovaly a v úterý Macron slíbil, že jeho vláda nedopustí, aby tábořiště bylo obnoveno.

V současnosti se podle odhadů na různých místech v okolí Calais zdržuje asi sedm stovek migrantů, kteří se chtějí dostat přes Lamanšský průliv do Británie.